Киев, , 19:40 — REGNUM Деятельность пранкера «Джокера» прокомментировал глава Службы Безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов 17 декабря в интервью «Интерфакс—Украина».

"Джокер — это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре на Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики», — сообщил он.

Баканов уклонился от прямого ответа на вопрос, кто же стоит за пранкером:

«Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла».

По его словам, Джокер останется не у дел, если на Украине изменится политическая культура.

Напомним, пранкер «Джокер» известен тем, что переписывался с депутатами Верховной рады Украины, от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Так, он заставил депутата от фракции «Слуга народа» Богдана Яременко извинится за переписку с проститутками, а также собрал доказательства того, что депутатам от «Слуги народа» выдают зарплату «в конвертах».

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