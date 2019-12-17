Киев, 17 декабря 2019, 19:40 — REGNUM Деятельность пранкера «Джокера» прокомментировал глава Службы Безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов 17 декабря в интервью «Интерфакс—Украина».
Баканов уклонился от прямого ответа на вопрос, кто же стоит за пранкером:
По его словам, Джокер останется не у дел, если на Украине изменится политическая культура.
Напомним, пранкер «Джокер» известен тем, что переписывался с депутатами Верховной рады Украины, от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Так, он заставил депутата от фракции «Слуга народа» Богдана Яременко извинится за переписку с проститутками, а также собрал доказательства того, что депутатам от «Слуги народа» выдают зарплату «в конвертах».
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