Киев, 1 ноября 2019, 12:55 — REGNUM Пранкер под псевдонимом «Джокер» разыграл депутата от партии «Слуга народа» главу комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, сообщили 1 ноября «Украинские новости».
Пранкер пообещал опубликовать полную переписку, если его telegram-канал наберёт достаточное число подписчиков.
Он также обратился к Радуцкому с просьбой не пытаться отрицать факт переписки, поскольку в этом случае будут опубликованы видео-доказательства.
Напомним, ранее «Джокер» разыграл председателя комитета Верховной рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко. Представившись генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, он заставил депутата публично извиниться за переписку с проститутками.
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