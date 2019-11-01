Киев, , 12:55 — REGNUM Пранкер под псевдонимом «Джокер» разыграл депутата от партии «Слуга народа» главу комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, сообщили 1 ноября «Украинские новости».

«17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах. Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты «Слуги народа» получают деньги в конвертах», — рассказал он.

Пранкер пообещал опубликовать полную переписку, если его telegram-канал наберёт достаточное число подписчиков.

Он также обратился к Радуцкому с просьбой не пытаться отрицать факт переписки, поскольку в этом случае будут опубликованы видео-доказательства.

Напомним, ранее «Джокер» разыграл председателя комитета Верховной рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко. Представившись генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, он заставил депутата публично извиниться за переписку с проститутками.

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