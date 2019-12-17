Волгоград, , 16:50 — REGNUM Сертификат на двухкомнатную квартиру вручили победителю всероссийского конкурса «Учитель года 2019», преподавателю русского языка из Волгограда Ларисе Арачашвили. Документ на жильё от имени всех жителей региона вручил педагогу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Двухкомнатная квартира для победительницы расположена в одном из домов в микрорайоне «Долина», где располагается её школа. Инициатива по поддержке педагога была проработана с застройщиком.

«Очень приятно, что в этом году в одном из самых представительных и сложных конкурсов нашей страны «Учитель года» победила педагог из Волгограда Лариса Арачашвили. Она не только является профессионалом высокого уровня — очень важно, что её любят и уважают и коллеги, и ученики», — подчеркнул глава региона.

Лариса Арачашвили работает в средней школе №55 «Долина знаний» Советского района Волгограда. В 2015 году она окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет.