Москва, , 15:50 — REGNUM Лучше всего жители России относятся к Китаю (72%). Хорошее отношение к США у 47% респондентов, к странам ЕС — у 52%, показал опрос «Левада-центра».

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Негативное отношение к США испытывают 41% граждан РФ, к ЕС — 34%, к Китаю плохо относятся только 18% респондентов.

Опрос показал, что доля граждан, позитивно относящихся к США, за год увеличилась более, чем в два раза — с 20% до 47%, к ЕС — также почти в два раза с 28% до 52%.

Опрос проведен 21 — 27 ноября 2019 года. Опрошены 1616 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство российских граждан (85%) оценивают отношения между Россией и США как негативные (в 2018 году — 86%)

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