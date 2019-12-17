Пекин, , 06:56 — REGNUM В Шанхае были опубликованы две книги, совмещающие китайский и западный взгляд на историю и язык Китая в попытке дать наилучшее, более простое и увлекательное понимание Китая иностранцам, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Книги «Историческая ретроспектива» и «Расширение возможностей языка» были написаны на английском с участием китайских и иностранных авторов и выпущены Шанхайским издательством переводов в рамках проекта «Упрощенный Китай».

Один из американских соавторов книг Стюарт Ли Бек заявил, что он считает китайский народ и китайскую культуру «бесконечно увлекательными» с того самого момента, как он переехал в Китай в 1992 году.

«В прошлом богатая история Китая слишком часто представлялась скучной прозой и напыщенной экзегезой», — заявил Бек, чье участие в написании «Исторической ретроспективы» принесло несколько юмористический и более простой для понимания тон в интерпретации истории Китая.

Например, в одной из глав он сравнивает китайского императора Хуэйцзуна со Стивом Джобсом. В другой книге «Расширение возможностей языка» рассказываются одна за другой истории о многочисленных ловушках, стоящих на пути изучения китайского языка. По словам одного из авторов книги Суня Чжуминя, потребовалось шесть лет для того, чтобы завершить написание этих двух книг.