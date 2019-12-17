Северск, Томская область, 17 декабря 2019, 03:19 — REGNUM Город Северск в Томской области вошёл в топ-15 самых комфортных городов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
Самые комфортные города России определили по 11 критериям по итогам опроса 90 тысяч человек. В финальный рейтинг вошли 200 городов. Северск занял 14-е место. Опрос проводил портал Domofond.ru.
По данным обладминистрации, самыми комфортными городами в 2019 году стали Тюмень, Геленджик и Ейск (Краснодарский край).
Что касается северчан, они оценили качество жизни в своём городе на 6,8 балла из десяти возможных.
Напомним, в текущем году, согласно рассчитанному Минстроем РФ индексу качества, Северск вошел в число российских городов с благоприятный городской средой.
Как сообщало ИА REGNUM, в России определены наиболее дружелюбные города.