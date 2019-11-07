Москва, , 09:57 — REGNUM Жители России дали оценку 7,3 из 10 баллов дружелюбности своих отношений с соседями в среднем по стране, и наиболее высокий данный показатель — в городе Грозном. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Domofond.ru, который был проведён среди жителей самых крупных городов России.

В исследовании приняло участие свыше 60 тыс. человек, и им было предложено дать оценку от 1 («полностью не согласен») до 10 баллов («полностью согласен») на утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Затем по полученным результатам был рассчитан средний балл для каждого региона.

Первые шесть мест в данном опросе заняли города юга России. Наиболее высокий показатель получился в городе Грозный — 9 баллов, а наиболее низкий — в Якутске, 6,4 балла. Второе и третье место заняли Нальчик и Анапа.

Также ни один из городов-миллионников России не вошел ни в лучшую, ни в худшую десятку рейтинга, среди них лидируют Казань (7,4 балла) и Уфа (7,3 балла), а за ними идут Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Нижний Новгород.