Москва, , 16:31 — REGNUM В московской школе №1363 открылась «Фабрика Дедов Морозов». Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Учеников старших классов научат проведению новогодних праздников для дошкольников. В рамках проекта проведут занятия по основам анимации, актерскому мастерству, тренинги по технике речи, культуре общения с маленькими детьми.

Сейчас участники «Фабрики Дедов Морозов» готовят новогоднюю программу для дошкольных групп.

Директор школы №1363 Елена Лавриненко отметила, что в новом учебном году планируется также набор Снегурочек.