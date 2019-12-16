Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В Петербурге отметили более 1 тыс. нежилых зданий, вдоль которых опасно ходить из-за возможных сосулек в зимнее время. Об этом 16 декабря сообщил глава Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инспекция осмотрела почти 10 тыс. объектов, чтобы проверить исправность кровель и карнизов. По итогам анализа прошлой зимой были актуализированы маршруты проверки. Туда вошли особо опасные нежилые здания — речь идет о 1003 адресах. Все они отмечены красными точками на официальном сайте ГАТИ. В основном эти постройки находятся в центре Петербурга. На карту попали и те, где существует очень малая вероятность того, что рядом окажется человек, но ГАТИ решила перестраховаться.

«Как показывает печальный опыт, снег падает в самом неожиданном месте», — сказал Олег Зотов. Заметим, в сфере контроля ГАТИ находятся только нежилые постройки, за жилищным фондом следят другие ведомства, поэтому он в рамки анализа не попал.

«К сожалению, в Петербурге отсутствует отраслевой исполнительный орган власти, проводящий государственную политику в сфере содержания и ремонта объектов нежилого фонда», — сказал Зотов. Поэтому в ГАТИ и создали комиссию, чтобы следить за состоянием фасадов.

В течение 2019 года частные, федеральные и городские собственники зданий были оштрафованы в целом на 80 млн рублей за различные нарушения в этой сфере. На данный момент замечаний нет примерно по 60% зданий, но по 40% домов они остаются.

ГАТИ подготовил поправки в правила благоустройства, чтобы упростить контроль за процессом. Проект постановления согласовывают и планируют представить на заседании правительства Петербурга в первом квартале 2020 года.

По словам Зотова, нынешней зимой пока от падения наледи с крыш нежилых зданий, за которыми следит ГАТИ, никто не пострадал.

«Такой информации в этом году к нам не поступало. Говорить о гарантиях того, что беды не случится, трудно, но мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать даже незначительные вероятности таких исходов», — добавил он.

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