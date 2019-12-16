Цхинвал, , 15:19 — REGNUM Пожилого гражданина Грузии в очередной раз задержали на территории Южной Осетии. Об этом 16 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, задержан был 96-летний житель села Квемо Чала, расположенного возле границы. Его уже задерживали с южноосетинской стороны несколько раз. По предварительным данным, мужчина хотел попасть на кладбище, которое расположено на территории Южной Осетии.

Стоит отметить, что большинство задержанных на территории Южной Осетии депортируются обратно в Грузию без каких-либо последствий.

Одним из исключений является грузинский врача Важи Гаприндашвили. Его задержали в ноябре и приговорили к двум месяцам заключения. В Грузии проходят разные акции, на которых участники требуют освобождения своего соотечественника.

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