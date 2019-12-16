Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге выйдут на протестный митинг против проекта генплана города до 2035 года. Об этом сообщает ЕАН.

Горожане оказались недовольны тем, что в документе сменили статус территории в границах улиц Бакинских Комиссаров — Черноярской — Индустрии и Ярославской. Данный участок в генплане наделён категорией Ж-5 (многоэтажное строительство), хотя сейчас он находится под статусом ИЖС и там расположены 254 частных дома, где проживают под 1 тысячу жителей.

Как заявила изданию инициатор митинга Мария Кожевникова, акция пройдёт в полдень 21 декабря 2019 года на площади Первой Пятилетки. В протестах примут участие до 200 человек, согласно заявке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге закончили приём обращений по проекту генплана до 2035 года. Итоги общественных обсуждений подведут в конце декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге обсудили генплан развития города