Кызыл, , 14:03 — REGNUM В Туве сезон сбора орехов со следующего года будет открываться на месяц раньше — с первого сентября вместо первого октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, соответствующий законопроект разработали в министерстве природных ресурсов.

По словам чиновников, сдвинуть сроки их попросили сборщики, а также специалисты лесхоза.

«Разрешение на сбор с октября приводило к тому, что законопослушные сборщики оставались ни с чем, поскольку урожай в ближних кедровниках успевали снимать заготовители-браконьеры», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол назвал сбор орехов хорошим шансом заработать жителям Тувы. По его словам, в 2019 году урожай дикоросов в других регионах Сибири оказался небольшим.

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