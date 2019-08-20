Кызыл, , 06:12 — REGNUM

Урожай кедровых орехов в регионах Сибири выдался низким, из-за чего на рынке может возникнуть дефицит. Как передают ИА REGNUMв пресс-службе правительства Тувы, об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол.

В Туве же нынешнее лето выдалось мягким, и урожай ореха в тувинской тайге должен быть большой.

«Есть основания полагать, что сдаточная стоимость орехов будет высокой, следовательно, у моих земляков есть шанс заработать», — написал глава на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он призвал администрации районов и отраслевые министерства оказать максимальное содействие гражданам, выезжающим в лес. В частности, по его словам, организованный процесс формирования бригад для сбора орехов является наиболее эффективным способом, в том числе для семей, не имеющих возможности самостоятельно выбраться в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томском государственном университете разработали программу, способную прогнозировать урожайность дикоросов.

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