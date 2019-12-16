Бишкек, , 13:33 — REGNUM Постановление «О переносе выходных дней» подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства республики.

Документ принят в целях использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году. Для работников с пятидневной рабочей неделей 24 февраля, 9 марта, 23 марта и 11 мая переносятся на 2, 3, 6 января и 4 мая соответственно.

Перенос связан с тем, что праздничные даты совпадают на выходной день. Таким образом, граждане Киргизии будут отдыхать с 1 по 7 января, а также в период майских праздников с 1 по 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, проект вышеуказанного постановления правительства был опубликован в начале декабря. Документ распространяется на государственные организации. Однако постановлением рекомендуется перенести праздники и частным компаниям.

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