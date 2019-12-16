Брянск, , 13:28 — REGNUM Последний день 2019 года решено сделать выходным в Брянской области. Решение принял губернатор Александр Богомаз 16 декабря на заседании президиума политсовета Брянского отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу переноса рабочего дня выдвинул заместитель председателя областной думы Владимир Пронин. Он пояснил, что многие жители региона обращались с такой просьбой к парламентариям в единый день приёма 12 декабря.

Таким образом, рабочий день перенесут с 31 на 28 декабря.