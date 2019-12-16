Москва, , 13:24 — REGNUM Запрос к администрации Twitter подготовили в Россотрудничестве из-за блокировки аккаунта ведомства. Об этом сообщила 16 декабря руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В письме, адресованном представителю компании Twitter по работе с пользователями, Россотрудничество просит назвать причины блокировки официального аккаунта. Обращение будет отправлено в ближайшее время, пояснила Митрофанова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунт Россотрудничества в Twitter был заблокирован 13 декабря из-за публикации о Дне Конституции. То же произошло с официальными аккаунтами других организаций, которые делали записи в микроблоге на эту тему.

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