Варшава, , 13:13 — REGNUM В Варшаве сегодня, 16 декабря, проходит круглый стол с участием спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марин на тему «Дети-328: Лишение свободы несовершеннолетних за преступления, связанные с наркотиками — проблема прав человека». Мероприятие организовано Международным центром гражданских инициатив «Наш Дом».

Обсуждение проблемы соблюдения законных прав привлечённых к уголовной ответственности несовершеннолетних граждан Белоруссии проводит в «Белорусском доме в Варшаве».

«Наш дом» констатировал: «В 2014 году в рамках ужесточения антинаркотического законодательства были внесены изменения в статью 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Возраст ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками, снизили до 14 лет».

В итоге десятки белорусских детей приговаривались к длительным срокам заключения, несоразмерным совершенным правонарушениям. Так, за хранение наркотиков (независимо от изъятого количества) предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. До 20 лет предусмотрено этой статьёй УК за незаконный оборот наркотиков членами организованной преступной группы — при том, что «чёткого определения группы в законодательстве нет», констатировали в МЦГИ.

Там отметили: лишение несовершеннолетних свободы на длительные сроки противоречит положениям Конвенции ООН о правах ребёнка. В этом ратифицированном Белоруссией документе сказано, что задержание, арест или тюремное заключение используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени.

«Свидетельства, собранные кампанией «Нашего Дома» «Дети-328», говорят о том, что в Беларуси систематически нарушаются и другие принципы международного законодательства в области прав человека. Это Пекинские правила (минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отравления правосудия в отношении несовершеннолетних) и правила Манделы (минимальные стандартные правила обращения с заключенными)», — сообщил МЦГИ.

Кроме того, матери несовершеннолетних осужденных сообщают о крайне плохих условиях их содержания под стражей, дискриминации и суровых наказаниях. «Наш дом» отметил, что «общественное мнение, законодатели и политические деятели в Беларуси продолжают рассматривать несовершеннолетних-328, в первую очередь, как преступников, тем самым отрицая их специфические права ребенка».

Среди участников круглого стола в Варшаве — руководитель Международного Центра Гражданских Инициатив «Наш Дом» Ольга Карач и спецдоклачик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марин (её полномочий власти Белоруссии не признают).