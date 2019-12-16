Абуджа, , 13:13 — REGNUM 47 жителей Нигерии, обвиняемых в гомосексуализме, предстали перед судом. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на сообщение их адвоката и правозащитной группы.

По информации журналистов телеканала, мужчины, которые отрицают предъявленные обвинения, входят в группу из 57 человек, арестованных полицией во время рейда на отель в Лагосе в 2018 году.

Ксинеар Мохаммед, исполнительный директор Инициативы за равноправие (TIERS) в Лагосе, неправительственной организации, представляющей обвиняемых, сказал, что они были на вечеринке по случаю дня рождения, когда полицейские вторглись в здание и арестовали многих гостей.

«Таксист, который доставлял торт на вечеринку по случаю дня рождения, также был задержан. Мужчина, который хотел забронировать номер в отеле, тоже был арестован. У каждого из них есть уникальная история об этом дне», — сказал Мохаммед журналистам.

По последним данным, задержанных обвинили в «публичной демонстрации однополых отношений друг с другом». Полицейские утверждают, что это была гей-вечеринка. Мохаммед добавил, что полиция также выставляла задержанных на показ по телевидению, что, по его словам, сделало их объектом нападок гомофобов после того, как они были освобождены под залог в прошлом году.

«Многие из них были отречены от своих семей после того, как их увидели по телевизору», — сказал Мохаммед.

Как передают журналисты, слушания по делу 47 задержанных мужчин были отложены до февраля 2020 года.

Напомним, однополые отношения в Нигерии уголовно наказуемы, обвиняемые могут получить сроки вплоть до 14 лет лишения свободы. По данным Human Rights Watch, в северных штатах, где действуют законы шариата или исламские законы, лица, осужденные за гомосексуальные преступления, могут получить смертный приговор.