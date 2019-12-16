Киев, 16 декабря 2019, 11:44 — REGNUM Перепись населения, которую планируют провести на Украине, даст повод задуматься о правильности выбранного курса страны, заявил политический эксперт Денис Жарких 15 декабря в эфире телеканала NewsOne.
Кроме того, убыль населения за период независимости Украины ударит по различным псевдоисторикам, выдумывающим цифры «жертв голодомора», отметил Жарких.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2019 года в некоторых районах Киева и Киевской области началась пробная перепись населения. Она проводится в рамках подготовки ко всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год. Последний раз население Украины переписывали в 2001 году.
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