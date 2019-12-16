Киев, , 11:44 — REGNUM Перепись населения, которую планируют провести на Украине, даст повод задуматься о правильности выбранного курса страны, заявил политический эксперт Денис Жарких 15 декабря в эфире телеканала NewsOne.

«Перепись населения — это очень опасная вещь. Во-первых, она позволяет рассчитать ситуацию с экономическими показателями, нужно знать, сколько у нас людей», — рассказал эксперт.

Кроме того, убыль населения за период независимости Украины ударит по различным псевдоисторикам, выдумывающим цифры «жертв голодомора», отметил Жарких.

Читайте также: Депутат Рады призвал не спекулировать на «голодоморе»

"Вот сейчас как раз, я думаю, на Украине уже назрел вопрос поговорить, какую страну мы строим, и как раз перепись населения даст обществу очень серьёзный материал задуматься, что, наверное, мы идём не совсем туда», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2019 года в некоторых районах Киева и Киевской области началась пробная перепись населения. Она проводится в рамках подготовки ко всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год. Последний раз население Украины переписывали в 2001 году.

Читайте также: В Киеве стартовала пробная перепись населения