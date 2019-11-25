Киев, , 10:01 — REGNUM За годы независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, напомнил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 25 ноября на своём telegram-канале.

Парламентария возмутили спекуляции политиков вокруг числа жителей Украины, умерших от голода в 30-е годы XX века.

«Они придумали новый трюк, мерзкий и подлый, как всё у них. Добавить к погибшим неродившихся. Никто не знает, как их посчитать, но это только на пользу, можно громоздить любые цифры», — рассказал Бужанский.

Он предложил таким же манипулятивным способом посчитать жертв украинской «независимости».

"Если считать неродившихся, мы потеряли минимум сорок миллионов. Без войны, без голода, без катастроф, сорок миллионов человек. Живите с этим. Или прекратите громоздить смерти миллионами», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве к очередной годовщине так называемого «голодомора» приурочили открытие ресторана «голодоморной» пищи, где все желающие могут попробовать «блюда», которые готовили себе люди, пытаясь выжить в 30-е годы.

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Напомним, украинская пропаганда пытается представить голод 32−33 годов в СССР «геноцидом украинского народа», игнорируя тот факт, что от голода пострадали представители разных народов, причём в разных регионах СССР.

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