Киев, 25 ноября 2019, 10:01 — REGNUM За годы независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, напомнил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 25 ноября на своём telegram-канале.
Парламентария возмутили спекуляции политиков вокруг числа жителей Украины, умерших от голода в 30-е годы XX века.
Он предложил таким же манипулятивным способом посчитать жертв украинской «независимости».
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве к очередной годовщине так называемого «голодомора» приурочили открытие ресторана «голодоморной» пищи, где все желающие могут попробовать «блюда», которые готовили себе люди, пытаясь выжить в 30-е годы.
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Напомним, украинская пропаганда пытается представить голод 32−33 годов в СССР «геноцидом украинского народа», игнорируя тот факт, что от голода пострадали представители разных народов, причём в разных регионах СССР.
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