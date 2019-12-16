Москва, , 11:36 — REGNUM В преддверии Нового года в Москве растёт количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Утром 16 декабря количество таких машины увеличилось на 100 тысяч. Количество поездок внутри города выросло на 15 процентов.

Горожане часто ездят в магазины, торговые центры. Кроме того, в Москве проводится множество предновогодних мероприятий, в том числе, детские «ёлки», на которые из разных регионов едут десятки автобусов с детьми.

В ЦОДД пояснили, что основной пик загруженности придется на последнюю предновогоднюю неделю — с 23 по 29 декабря. В это время утренние заторы будут достигать 6−7 баллов, а вечерние — 8−9. Уже 30 декабря пробок станет меньше. В канун Нового года возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

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