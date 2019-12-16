Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:43 — REGNUM 24% всех смертей младенцев в Танзании связаны с тем, что они рождаются недоношенными. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление педиатра из Национального госпиталя Мухимбили Августина Массаве.

В интервью изданию, данном Массаве в Дар-эс-Саламе, он заявил, что основные причины рождения недоношенных детей — болезни беременных, анемия и недостаточное питание. Массаве отметил, что с каждым годом в Танзании рождается все больше недоношенных детей.

«В Танзании ежегодно рождаются два миллиона детей, и каждый из 10 — недоношенный, поэтому каждый год рождается не менее 250 тысяч недоношенных детей», — заявил он.

«Большое количество смертей младенцев в возрасте до месяца в Танзании вызвано недоношенностью, ведь у таких детей нет иммунитета к заболеваниям, их организм не справляется с температурой», — добавил Массаве.

Пользуясь случаем, он призвал беременных женщин уделять особое внимание своему рациону, воздержаться от тяжелой работы и выполнять легкие физические упражнения, чтобы родить здорового ребенка.