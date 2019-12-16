Пекин, , 10:17 — REGNUM Транспортный коллапс усугубился в Китае в связи с отменой еще больше числа авиарейсов на фоне снегопада, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 14:30 по местному времени 16 декабря, 50 исходящих и 66 входящих авиарейсов были отменены в международном аэропорту Пекина «Столица». Двадцать девять автобусных маршрутов были изменены или приостановлены из-за снежных завалов и наледи. В Пекине объявлен самый низкий «синий» уровень погодной опасности по четырехуровневой шкале.

Более 50 тыс. человек и свыше 6500 транспортных средств в настоящее время занимаются уборкой снега на улицах китайской столицы, сообщают местные власти. А тем временем снегопад и не думает утихать.

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