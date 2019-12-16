Москва, , 09:47 — REGNUM На полигонах трёх регионов РФ разместят отходы Москвы. Информация об этом приведена в «Территориальной схеме обращения с отходами города Москвы», проект которой опубликован на сайте правительства столицы.

В таблице приведены объекты обращения с отходами на территории других субъектов РФ. Так, в деревне Михали Калужской области разместят объект «ЭкоТехноПарк «Калуга». В нём будет проводиться обработка и захоронение отходов. Захоронение отходов планируется проводить во Владимирской области. Адрес и другие координаты в таблице не указаны.

Большинство объектов находятся на территории Подмосковья. Захоронение отходов планируется на КПО «Восток» (д. Поцелуево Егорьевского городского округа), «Храброво» (д. Храброво), «Алексинский карьер» (д. Ясенево), «Северный» (с. Шеметово), «Дон» (д. Малое Ильинское, городской округ Кашира), «Южный» (с. Мячково Коломенского городского округа), «Сплендер» (д. Аннино Серебряно-Прудского района), «Прогресс» (Рошаль). Также указаны объекты обработки отходов и утилизации в Московской области.

Экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, где проходили протесты экологов, общественных активистов и местных жителей, в проекте нет.