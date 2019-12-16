Новосибирск, , 07:27 — REGNUM С января авиакомпания S7 Airlines запускает рейсы из Новосибирска в Магнитогорск. Полёты начнутся с 4 января 2020 года и будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам, сообщается на сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Время вылета из Новосибирска — в 21:55, прилёт — в 22:50; из Магнитогорска — в 23:40, прилёт — в 04:25 следующих суток (для каждого аэропорта указано местное время).

Стоимость билета из Новосибирска в Магнитогорск 4 января по тарифу «Эконом Базовый» — 5 100 рублей.

Подчёркивается, что пассажиры аэропорта Магнитогорска могут воспользоваться в Новосибирске широкой маршрутной сетью и удобными стыковками с другими городами.

Сообщается, что направление Новосибирск — Магнитогорск включено в перечень субсидируемых по постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года и софинансируется бюджетами Новосибирской и Челябинской областей.

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