Новосибирск, , 05:43 — REGNUM В Новосибирске открыли Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина. По данным правительства Новосибирской области, с его вводом новосибирцы смогут получить уникальные медицинские услуги, ранее доступные только за пределами региона. Сейчас власти прорабатывают вопрос включения диагностических услуг центра в территориальную программу ОМС, рассматривается вопрос выделения объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в центре в рамках специальной программы, финансируемой из областного бюджета.

Отметим, что Центр даёт возможность современного метода диагностики и лечения онкологических заболеваний — позитронно-эмиссионной томографии, а также передового радиохирургического лечения на установке Гамма-нож.

На площадях Центра (около 4 тыс. кв. метров) разместились диагностические и лечебные отделения. Ежегодно в новосибирском центре смогут проходить диагностику до 7−8 тысяч человек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Это достаточно важный инвестиционный проект для Новосибирской области, который расширяет возможности нашей медицины для оказания помощи, в первую очередь, онкобольным. Центр ядерной медицины не единственный обязательный элемент онкопомощи. Для её развития, в рамках национального проекта «Здравоохранение», региональных проектов, запланированы многие мероприятия — это и создание центров амбулаторной помощи, это наши планы по строительству онкодиспансера. Есть также ряд других инвестиционных инициатив от частных инвесторов, которые мы также будем рассматривать и поддерживать».

В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме Травников подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина». Целью его является социально-экономическое развитие сибирского региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2019 года в Новосибирской области впервые в жизни был установлен диагноз злокачественного новообразования для 6,8 тыс. человек (за весь 2018 год таких было 11,4 тыс. человек). За этот же период времени от онкологии скончались 2 891 новосибирцев, в 2018 году — 5,87 тыс. человек.

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