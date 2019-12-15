Архангельск, , 21:32 — REGNUM Жители Архангельской области снова собирают подписи за отставку губернатора Игоря Орлова — 2 дня назад на change.org была размещена соответствующая петиция, обращенная президенту РФ Владимиру Путину.

Основной мотив требования — «мусорная» политика главы региона.

«Губернатор стоит против РСО и вторичной переработки, а за строительство новых полигонов (на болотистой местности), причём не только для собственного мусора, но и для московского. Строительство полигона на ст. Шиес без общественного обсуждения с местным населением, без проекта и необходимых разрешительных документов подняло спокойный северный народ […] В апреле Орлов оскорбительно выразился о тех, кто осмеливается иметь точку зрения, отличную от его, назвав «всякой шелупонью, которая здесь никто и зовут никак». И вот теперь, 13 декабря 2019 года, на портале 29.ru он заявил, что «женат на Архангельской области». Считаем это заявление оскорбительным для людей, живущих в регионе. Вся область, получается, для него лишь его жена, а обращается он с ней так, что впору применять закон о насилии в семье», — заявили авторы петиции.

Напомним, подписи за отставку губернатора Архангельской области собирали еще. В администрацию президента, по словам активистов, было доставлено 25 544 подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Игорь Орлов недавно признался, что Шиес «здорово ударил» по его имиджу, однако при этом заявил, что не видит причин для досрочной отставки. Более того, Орлов рассчитывает еще на один губернаторский срок.

Добавим, что петиции на change.org не имеют юридической силы.