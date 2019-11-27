Архангельск, 27 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов признал, что его имидж серьезно пострадал из-за проекта «Экотехнопарк «Шиес». Об этом он заявил в интервью местного телеканала Регион 29.
Орлов подчеркнул, что проект показался ему привлекательным только «при условии соблюдения всего законодательства РФ, в том числе по экологической безопасности» и напомнил, что на данный момент все работы на объекте приостановлены до получения всех экспертиз.
Губернатор также развеял слухи о том, что «Шиес» станет его стартовой площадкой для перемен в жизни.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на минувшей конференции регионального отделения «Единой России» Игорь Орлов заявил о своем намерении принять участие в губернаторских выборах 2020 года.