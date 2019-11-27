Архангельск, , 13:12 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов признал, что его имидж серьезно пострадал из-за проекта «Экотехнопарк «Шиес». Об этом он заявил в интервью местного телеканала Регион 29.

«Проект оказался непростым. Он здорово ударил по имиджу — и моему, как губернатора, и власти», — заявил глава региона.

Орлов подчеркнул, что проект показался ему привлекательным только «при условии соблюдения всего законодательства РФ, в том числе по экологической безопасности» и напомнил, что на данный момент все работы на объекте приостановлены до получения всех экспертиз.

«Проект без общественного обсуждения не сможет быть реализован. Это закон РФ, и мы обязательно его исполним», — подчеркнул он.

Губернатор также развеял слухи о том, что «Шиес» станет его стартовой площадкой для перемен в жизни.

«Все почему-то думают, что Орлов давно уже куда-то собрался, что-то ему там что-то интересно, что он хочет построить «Шиес» и свинтить. Черта с … извините, никуда я не собираюсь винтить. Я собираюсь работать и знаю, что если и появится инвестпроект, то он будет абсолютно законным и безопасным», — заявил Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на минувшей конференции регионального отделения «Единой России» Игорь Орлов заявил о своем намерении принять участие в губернаторских выборах 2020 года.