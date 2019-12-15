Москва, , 21:20 — REGNUM Федеральное агентство по туризму опубликовало приказ на официальном сайте, согласно которому из реестра исключаются еще две компании, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Эти две компании, туроператоры «КС РЕСУРС» и «ВЕЛЕС ТРЕВЭЛ» будут исключены из реестра «в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок».

Напомним, что с начала ноября по различным причинам реестр покинули уже 53 туроператора. Самым популярным поводом остается нехватка финансовых гарантий на следующий срок.