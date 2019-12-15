Нижний Новгород, , 21:13 — REGNUM Накануне на улицах Нижнего Новгорода не было ни снега, ни льда. При минусовой температуре воздуха асфальт был абсолютно сухим.

Сегодня, 15 декабря, в столице Нижегородской области, как и во многих районах региона, идёт настоящий дождь, причём температура воздуха в течение дня колебалась в районе — 2… — 1 °C.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, городские тротуары даже на центральных улицах Горького, Звездинке, Ошарской, Минина, Пискунова превратились в сплошной каток, представляя опасность для жителей города, которые решили пройтись пешком. Асфальт покрыт сплошной тонкой коркой льда, передвигаться практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на городских дорогах остаётся напряжённой уже несколько лет. Наиболее пострадавшими традиционно являются обычные граждане. Поскольку даже сейчас на автодорогах не ледяная корка, а снежная каша, которая ещё не успела замёрзнуть, а вот тротуары выглядят действительно жутко. Пока их, видимо, ещё не успели посыпать песко-соляной смесью. Но не исключено, что число посетителей травмопунктов вырастет уже вечером 15 декабря. По инициативе мэра города Владимира Панова в социальных сетях два года назад была создана группа с хештэгом #Антиснег. Вероятно, необходимо создание новой и с актуальным на данный момент хештэгом #Антилёд.

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Напомним также, что 15 декабря в аварии с пассажирским автобусом в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из которых четверо госпитализированы. В качестве одной из предварительных причин опрокидывания автобуса в региональном МВД назвали неблагоприятные погодные условия.