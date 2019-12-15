Москва, , 03:26 — REGNUM Почти треть персональных данных российских граждан оказываются похищенными IT-специалистами, сообщают 15 декабря «Известия» со ссылкой на исследования компании DeviceLock.

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации. О том, что похитителями данных были именно сисадмины, говорит характер украденных данных. Доступ к массивам с такой организацией данных может быть только у IT-специалистов.

По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений. Защита данных от краж на этом уровне должна предусматривать разграничение обязанностей и доступа, что сильно затруднит работу со всем массивом информации, отмечают эксперты.