Нанкин, Китай, , 20:47 — REGNUM Массовая общенациональная акция поминовения жертв геноцида, устроенного в декабря 1937 года японскими оккупантами в городе Нанкин восточной провинции Цзянсу, вошедшая в историю под названием «Нанкинской резни», проведена в Китае сообщает Синьхуа.

В те дни в городе погибли около 300 тысяч человек. Зверства японских милитаристов в Нанкине стали одним из самых кровавых и жестоких эпизодов Второй мировой войны.

В памятных мероприятиях приняли участие более 8 тыс. представителей широких кругов китайской общественности. В 10 часов утра 13 декабря все автомобили остановились и включили звуковые сигналы, прохожие остановились, и наступила минута молчания. К мемориалу жертвам резни были возложены восемь венков. В церемонии приняли участие расчёты почетного караула.

После публичного зачтения Декларации мира, в небо над площадью Музея памяти жертв были выпущены тысячи голубей.

13 декабря был объявлен Национальным днём поминовения в феврале 2014 года решением седьмой сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП.