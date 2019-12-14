Москва, , 10:28 — REGNUM Гидрометнцетр России предупреждает, что в ближайшие дни погода на Европейской части России будет аномально теплой. Сообщение об этом опубликовано накануне, 13 декабря, на официальном сайте Гидрометцентра.

Погодная аномалия связана с движение мощного атлантического циклона с запада на восток вдоль арктического побережья России. Он несет с собой теплый воздух с Атлантики.

В итоге на северо-востоке Европейской части России, в частности, в Республике Коми, вместо 30-градусных морозов температура воздуха будет опускаться до −10…−15 градусов Цельсия, а днем вообще будет −3…−8 градусов. В отдельных района ожидается оттепель.

Около нуля будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. 15 декабря в этих регионах ожидается мокрый снег с дождем.

В центральных районах также ожидается смена погоды на более теплу, так как пройдут атмосферные фронты. Ветер усилится до 15 м/с, а температура повысится на 2−3 градуса Цельсия.