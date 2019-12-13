Киев, , 14:52 — REGNUM Следственные органы Украины подозревают, что организатором группы, созданной для убийства известного журналиста Павла Шеремета, был Андрей Антоненко. Об этом говорится в тексте обвинения одной из подозреваемых в убийстве Шеремета — Юлии Кузьменко, опубликованного 13 декабря на странице её адвоката — Влада Добоша, в социальной сети Facebook.

Из данных следствия следует, что увлекшийся ультранационалистическими идеями Андрей Антоненко, культивируя величие арийской расы и разделение общества по принципу национальной принадлежности, пропагандировал свои взгляды на территории силовой операции ВСУ в Донбассе.

«Из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов <…> решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича <…>», — говорится в обвинительном заключении.

Также утверждается, что Юлия Кузьменко и ещё одна сообщница Антоненко — Яна Дугарь, разделяли эти же взгляды. При этом не называется заказчик данного убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва своего автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В качестве журналиста он проработал на российском телевидении в течение практически десяти лет. Последние пять лет своей жизни Шеремет жил и работал на Украине.