Киев, , 15:09 — REGNUM По делу об убийстве Павла Шеремета пока ясно только одно — все фигуранты были давно известны полиции, заявил сегодня, 13 декабря, украинский политолог Кирилл Молчанов.

По мнению эксперта, «папочки» по этому делу были собраны еще три года назад (Шеремета убили в июле 2016 года — ред.), но документы «лежали под сукном и дожидались своего часа».

«Теперь Аваков решил достать их показать обществу и президенту для закрепления своих собственных позиций во власти. А как же заказчики и организаторы? На этот вопрос если общество и узнает ответ, то только после смены Авакова», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Печерский суд Киева рассматривает ходатайство об избрании мер пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета.

Как заявил сам Аваков — задержание фигурантов дела об убийстве журналиста — «это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела».

Следствие считает музыканта и «добровольца» Андрея Антоненко организатором, а волонтера и детского медика Юлию Кузьменко — непосредственным исполнителем преступления. Открытым остается вопрос о заказчике убийства.