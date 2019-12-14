Гонконг, Китай, , 04:32 — REGNUM За чертой бедности в Гонконге живут более 1,4 млн жителей или 20,4% населения. Об этом 14 декабря сообщает газета South China Morning Post.

Из данных правительственного доклада, на которые опирается издание, следует, что в Гонконге уровень бедность увеличился на 0,3% и достиг самого высокого значения за последние 10 лет. Также в нём указывается и одна из основных причин ухудшения ситуации — ускорение демографического старения населения.

Напомним, что Гонконг является одним из самых дорогих городов мира. Порог бедности, установленный властями, предполагает ежемесячный доход в размере 4 тысячи гонконских доллара ($513) на человека.

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