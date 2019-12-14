Париж, , 03:24 — REGNUM Протестная деятельность французских железнодорожников на время праздников должна быть приостановлена. С таким призывом выступил руководитель Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду, 13 декабря сообщает газета Figaro.

Фаранду напомнил, что в этот период родственники ездят друг к другу, особенно на поезде, чтобы отметить Рождество. Он попросил работников отрасли и профсоюзы подумать о других.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Le Figaro сообщила, что активность железнодорожников, участвующих в акциях протестов против пенсионной реформы, уменьшилась до 13,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовки в Париже продолжаются: транспортное сообщение нарушено