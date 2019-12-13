Москва, , 22:15 — REGNUM Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого в многомиллионном мошенничестве бывшего генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова. Об этом сообщила 13 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В России в отношении Попова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Следствие полагает, что он присвоил денежные средства в размере более 600 млн рублей, поступившие в организацию в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.

Скрываясь от уголовного преследования, Попов покинул Россию. В ноябре 2018 года был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, а затем задержан на территории Черногории.

Сегодня фигурант уголовного дела был доставлен в Москву в сопровождении сотрудников Национальное центральное бюро Интерпола и ФСИН, сообщила Ирина Волк.