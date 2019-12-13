Москва, , 21:48 — REGNUM В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

Дело в том, что с 14 декабря в Евросоюзе вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без специального фитосанитарного сертификата. Если же такой сертификат есть, то физическое лицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограммов.

Аналогичный сертификат необходим при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, клубей, ростков, корневщи и других материалов для разведения растений, а также семенных зерен, срезанных веток и цветов.

Примечательно, что эти требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, кокос и ананас.