Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM В Екатеринбурге в областной детской больнице организовали два новых медицинских отделения. Об этом сообщает ЕАН.

Теперь в медицинском учреждении действуют приёмное и педиатрическое отделения.

Также в больнице создали отдельные палаты для пациентов с муковисцидозом — генетическим заболеванием, которое ослабляет иммунитет перед инфекциями и вызывает проблемы с дыханием. Таких больных непросто лечить, необходима дорогостоящая терапия. Лучше проводить её в одном месте, что теперь возможно благодаря обновлениям в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти усилили городскую больницу в Красноуфимске. С начала 2019 года она смогла пролечить 460 человек благодаря использованию рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловская больница усилилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение»