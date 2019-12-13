Москва, , 18:27 — REGNUM Кремль аккредитовал рекордное число представителей прессы на «большую» пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Список аккредитованных СМИ опубликован на сайте Кремля.

В 2019 году на мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ — преимущественно из регионов. В целом же, заявки принимались от российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также от представителей иностранной прессы, имеющих аккредитацию на работу от МИД РФ.

Предыдущий рекорд по аккредитации на пресс-конференцию Путина был установлен в 2018 году и составил 1702 человека.