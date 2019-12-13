Москва, , 17:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву РФ к 15 апреля 2020 года обеспечить переход медицинских учреждений от бумажных документов к электронным, но лишь при наличии у медучреждений такой возможности и защищённости информационных систем. Соответствующее поручение подписано по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищённости информационных систем в сфере здравоохранения», — говорится в документе.

Работу по организации документооборота, согласно документу, обязаны проработать правительство и власти регионов, учитывая необходимость «снижения нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчётности».