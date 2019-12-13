Москва, , 17:21 — REGNUM Ростуризм намерен рассмотреть поданные заявки на привлечение иностранных туристов в Россию до 18 декабря и вынести решение, оказывать ли финансовую помощь тем или иным компаниям. Об этом сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Напомним, что деньги могут получить компании, привлекающие туристов из ограниченного списка стран — преимущественно европейских. Многие представители туриндустрии убеждены, что это несправедливо, и необходимо учитывать, к примеру, страны Юго-Восточной Азии, а также Австралию и Новую Зеландию.

На получение субсидий надеются многие предприятия турбизнеса. Сотрудники «Тари Тур» подчеркнули в интервью сайту: «Мы очень рассчитываем на субсидии. Если их предоставят в том объеме, о котором заявлено, это будет существенная поддержка въездному туризму».