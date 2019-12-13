Москва, , 16:45 — REGNUM Рекордный за последние 11 лет спад рождаемости в 2019 году будет в будущем только нарастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«У нас и в прошлом году было хуже, чем в позапрошлом. И в следующем будет ещё хуже. И некоторое промежуточное дно у этой ямы будет в середине двадцатых годов. Проблема одна и та же, связана с низкой рождаемостью, которая не обеспечивает воспроизводство населения. Полтора ребенка на семью — это ничем не исправить, если не начать рожать», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы изменить демографическую ситуацию, трёх-четырёхдетная семья должна стать стандартом в России. Под это должна подстроиться экономика, чтобы семьи с детьми могли обеспечить здоровье, образование себе и детям.

«Но для этого нужна другая социально-экономическая политика. В рамках этой социально-экономической политики мы будем вымирать. До середины следующего десятилетия ситуация будет только ухудшаться, потом чуть выпрямится. У нас-то яма, но каждый раз яма будет всё глубже. Мы вымирающая страна, к концу следующего столетия останется 70 млн человек, если мы не вздрогнем и не сделаем», — сказал Крупнов.

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