Курск, , 16:24 — REGNUM В Курской области с 11 ноября по 25 ноября на «горячую линию» для потребителей такси и каршеринга поступило 42 обращения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Работа «горячей линии» была организована совместно надзорным ведомством и Консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».

Чаще всего куряне жаловались на несвоевременную подачу автомобиля, некультурных водителей, отсутствие товарных чеков и несоответствие рассчитанных предварительно цен с итоговой стоимостью поездки. Кроме того, некоторые водители не предоставляли документы о том, что им разрешено перевозить пассажиров.