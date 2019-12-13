Варшава, , 15:52 — REGNUM В преддверии Рождества в Сейме (нижней палате парламента) Польши снова активизировались споры по поводу размещённого на стене в зале заседаний креста (распятия). Вопрос о кресте подняла депутат от Демократических левых, председатель Комитета по социальной и семейной политике Магдалена Бижат.

«Сейм является общественным пространством, местом, где принимают законы для всех граждан. Креста в таком месте быть не должно. Мы живем в правовом государстве, у нас есть отделение церкви от государства, закреплённое в Конституции, и мы должны это соблюдать. Это хорошие, демократические стандарты», — приводит слова депутата «Польское радио».

Крест в зале заседаний Сейма висит с 1997 года. Его подарила мать погибшего во время военного положения священника Ежи Попелушко в 13-ю годовщину его смерти. Первый раз вопрос о присутствии религиозного символа в зале заседаний парламента был поднят в 2013 году. Тогда дело закончилось решением Апелляционного суда в Варшаве, который решил, что крест в зале заседаний не нарушает ничьих личных прав.

Недовольство среди некоторых депутатов вызывает также традиция рождественских поздравлений в Сейме, когда в канун Рождества депутаты произносят пожелания и преломляют пластинки для причастия, символизирующие в католической церкви хлеб.

«Я считаю, что в парламенте, который является резиденцией светских властей не должны происходить события религиозного характера», — заявила депутат от Демократических левых Ванда Новицкая. Её поддержала Клавдия Яхира из либеральной Гражданской коалиции.

«Часть депутатов хочет вывести Польшу из Европы», — заявил по этому поводу в интервью «Польскому радио» председатель Католического информационного агентства (KAI) Марчин Пжечижевский.