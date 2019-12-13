Варшава, , 15:40 — REGNUM Уровень терроризма и организованной преступности среди проживающих в Польше граждан Белоруссии и Украины относительно невысок. Большинство преступлений, совершаемых ими, относятся к категории фальсификации документов, дающих право на пребывание в Евросоюзе. Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

«В Польше находится более миллиона украинцев и около 200 тысяч белорусов. Подавляющее большинство из них положительно влияют на процессы в экономике и в функционировании государства. Что касается безопасности, то уровень организованной преступности и терроризма среди мигрантов с Украины относительно низок. Если и фиксируются преступления, то обычно они связаны с фальсификацией документов, являющихся основанием для пребывания в Польше», — передаёт слова чиновника «Польское радио».

Высказывание Солоха было связано с общественным резонансом, который вызвало недавнее задержание в Польше гражданина Украины, готовившего теракт.

По словам шефа BBN, относительно низкий уровень преступности среди проживающих в Польше граждан Украины (более миллиона) и Белоруссии (около 200 тысяч) подтверждает правильность позиции президента и правительства Польши, выступающих против навязывания Европейским союзом приема беженцев из Азии и Африки.

Как сообщалось ранее, Агентством внутренней безопасности (ABW) Польши задержан принявший ислам гражданин Украины Максим С., который готовил теракт в городе Пулавы.