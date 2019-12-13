Москва, , 13:22 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ) возмущена возвращением пива на футбольные стадионы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Такие законы принимать нельзя. Есть кафе, рестораны, сидите дома, пейте там себе, сколько хотите, не хитрите, вы помогаете пивному лобби, которое осознало, что пиво не раскупается так, как прежде», — заявила Плетнёва.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий продажу пива во время футбольных матчей.

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