Хараре, , 12:37 — REGNUM Голод, вызванный засухой на юге Африки, угрожает жизни 11 млн человек по всему региону. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя Международного комитета Красного Креста (МККК).

В соответствии с заявлением, наиболее пострадавшие страны — Ботсвана, Мозамбик, Намибия, Замбия и Зимбабве.

Глава Красного Креста Майкл Чарльз заявил, что в регионе отмечаются «беспрецедентные масштабы засухи и нехватки продовольствия».

Он добавил, что многие жители вынуждены обходиться без еды по два-три дня, целые стада скота погибают, а фермеры остаются без средств для получения дохода.