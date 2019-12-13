* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 12:33 — REGNUM Верховный суд Дагестана отказался смягчать меру пресечения журналисту Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Ранее вынесенное решение суда первой инстанции о продлении ареста остается в силе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Аналогичное решение также вынесено в отношении двух других фигурантов дела — соучредителя благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризвановв и предпринимателя из Карачаево-Черкесии Кемаля Тамбиева.

«Верховный суд Дагестана апелляционным постановлением от 12 декабря апелляционные жалобы защитников в интересах обвиняемых оставил без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — сказано в сообщении.

Читайте также: Amnesty International назвала журналиста из Дагестана узником совести

Как сообщало ИА REGNUM, редактор отдела религии дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года, а спустя четыре дня Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца. В дальнейшем срок заключения под стражей неоднократно продлевался, в последний раз — до 13 января 2020 года.

По версии следствия, в одном из своих материалов журналист побуждал читателей вносить пожертвования в якобы подставной благотворительный фонд «Ансар», который финансировал террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сам Гаджиев свою вину категорически отрицает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане продлили арест журналисту, обвиняемому в финансировании ИГИЛ*